Регионы изучат спрос на родные языки

Москва, , 14:55 — REGNUM Закон об изучении родных языков в школах гарантирует равноправие языков всех народов России, считает член комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова («Единая Россия»).

Президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков, теперь в школах можно выбрать фактически любой родной язык, в том числе и русский. Для этого до начала учебного года родителям нужно написать заявление на его изучение.

Региональным властям предстоит выяснить «запрос» на изучение языков в школах.

«Что должны делать региональные органы управления в сфере образования? Изучить спрос на перечень родных языков, ведь теперь они будут обязаны расширить образовательные возможности школы и предоставить для изучения детьми максимальное запрошенное количество родных языков, будь то чувашский, украинский, татарский, иврит, чеченский, молдавский или любой другой», — отметила Аршинова в соцсети.

Она также подчеркнула, что «преподавание родных языков в школах может появиться в любом регионе страны, в том числе и за пределами национальных республик».

"И постепенно по мере готовности образовательной системы такие языки в зависимости от спроса будут вводиться в школы», — заверила она.

Сейчас к этой работе подключается Минпросвещения.

Кроме того, в ближайшее время будет создан Федеральный Фонд поддержки родных языков, который поможет начать работу над концепциями их преподавания и учебниками (сейчас их всего 11) и возьмет на себя финансирование научных исследований и подготовки преподавателей.

«Этот закон — гарантия равноправия языков всех народов России, что особенно важно для представителей всех наций, проживающих в той или иной национальной республике. Нужно сохранять и развивать родные языки не за счет административного давления, а за счет мотивации, причем как носителей, так и не носителей этих языков», — заключила Аршинова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в комитете Госдумы по образованию заверяли, что факультативности в изучении родных языков не вводится. Согласно закону, русский язык также получает статус родного языка.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент подписал закон об изучении родных языков