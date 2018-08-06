Красноярский заповедник «Столбы» станет нацпарком

Красноярск, , 14:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым заповедник «Столбы» в Красноярском крае станет национальным парком.

Согласно информации на сайте Кремля, подписанный 3 августа закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области использования особо охраняемых природных территорий.

В пояснении говорится, что заповедник «Столбы» должен быть преобразован в национальный парк, так как на его территории «имеет место рекреационная и иная деятельность, не соответствующая режиму заповедника, но допустимая в национальном парке».

В статус нацпарка по этой же причине будут переведены Тебердинский государственный природный биосферный заповедник (Карачаево-Черкесия), государственный природный биосферный заповедник «Командорский» (Камчатка) и государственный природный заповедник «Гыданский» (Ямало-Ненецкий АО).

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Столбов», существует несколько причин преобразования заповедника в нацпарк. В частности, территория «Столбов» свободно и массово посещается, что противоречит существующему законодательству. По итогам 2017 года «Столбы» посетили более 550 тысяч туристов. Кроме того, на территории «Столбов» осуществляется рекреационная деятельность, что «не соответствует классической российской заповедной концепции».

Уточняется также, что «Столбы» создавались в 1925 году как заповедник, потому что никаких других форм охраняемых природных территорий в то время не было.

«При сохранении статуса заповедника, «Столбы» станут недоступными для массового, свободного (не ограниченного обязательным сопровождением) посещения», — подытожили в пресс-службе «Столбов».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о доступе граждан на охраняемые природные территории. В том числе законом преобразуются в нацпарки вышеуказанные заповедники.

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