Среда, 25 Июля 2018 года
11:05:06 МСК

Госдума приняла закон о доступе людей в заповедники и парки

Общество

Местным — бесплатно

Госдума приняла закон о доступе людей в заповедники и парки
Клод Моне. Парк Монсо. 1878

Москва, 25 июля 2018, 10:29 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон о доступе граждан на охраняемые природные территории — заповедники и национальные, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Закон предполагает, что посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.

Физические лица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату, порядок определения которой, а также случаи освобождения от нее устанавливаются правительством РФ.

Кроме того, законом преобразуются в национальные парки следующие государственные природные заповедники: Тебердинский государственный природный биосферный заповедник (Карачаево-Черкессия); государственный природный заповедник «Столбы» (Красноярский край); государственный природный биосферный заповедник «Командорский» (Камчатка) и государственный природный заповедник «Гыданский» (Ямало-Ненецкий ОА).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Заповедники дикой природы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить