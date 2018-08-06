В Колумбии схвачены похитители эквадорских журналистов

Пасто, Колумбия, , 10:05 — REGNUM В Колумбии схвачены предполагаемые похитители эквадорских журналистов, передает телеканал TeleSur со ссылкой на заявление министерства обороны Колумбии.

В ходе операции в колумбийском департаменте Нариньо 5 августа были задержаны бандиты с позывными «Отто» и «Роберто». Согласно разведданным, гражданин Эквадора «Роберто» обманом завел журналистов на территорию Колумбии. «Отто» возглавлял сеть поддержки вооруженной группировки «Фронт Оливер Синистерра», лидером которой является Вальтер Арисала, известный как «Гуачо».

"Один за другим они попадаются в ловушку. Мы идем за Гуачо», — написал уходящий с поста президента Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка «Фронт Оливер Синистерра» похитила и убила трех сотрудников эквадорской газеты El Comercio весной этого года. Также она ответственна за убийство супружеской пары и нескольких военных на границе Эквадора и Колумбии. Эквадор запросил международной помощи для борьбы с наркотрафикантами.

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