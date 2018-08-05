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Минздрав: электронные сигареты вовлекают людей в никотиновую зависимость

Общество

На данный момент нет данных, которые подтвердили бы меньшую вредность электронных сигарет перед обычными

Минздрав: электронные сигареты вовлекают людей в никотиновую зависимость
Голова в дыму

Москва, 5 августа 2018, 18:55 — REGNUM  Бесполезность электронных сигарет как помощника в борьбе с вредной привычкой отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай 5 августа в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Олега Сагалая, электронные сигареты, вовлекают людей в никотиновую зависимость.

«Внушительное количество людей начинают с электронных сигарет, затем уже переходят или к двойному потреблению, или переходят на обычные табачные изделия», — заявил Сагалай.

В подтверждение своих слов Олег Сагалай привел статистическое исследование Центра профилактической медицины которое показывает, что свыше 80% пользователей электронных сигарет — это те, кто с их помощью пытался бросить курить.

Кроме того замминистра здравоохранения отметил, что в составах для электронных сигарет присутствуют химические вещества, которые запрещено использовать в обычных сигаретах из-за их вредного влияния на организм человека. Поэтому Сагалай подчеркивает, что наилучшим выходом из ситуации будет не курить вообще.

Напомним, что ранее публиковалось исследование американских ученых, подтвердившее вредное воздействие кальяна на сердечно-сосудистую систему человека.

Также отметим, что по данным ВЦИОМ в России сегодня курит 34% населения, то есть около 50 миллионов человек.

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Борьба с курением
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