На Украине родители стали чаще продавать своих детей — омбудсмен

Киев, , 16:35 — REGNUM В последнее время участились случаи продажи детей их родителями, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 4 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Омбудсмен сообщила, что в течение июля 2018 года было зафиксировано три подобных случая.

В Херсонской области 4 июля поймали женщину, которая хотела продать ребенка и купить себе дом.

В Киеве 16 июля задержана группа людей, продававших детей за границу под видом оказания услуг репродуктивного здоровья.

В Ивано-Франковске 31 июля отец пытался продать своего трехмесячного сына.

Денисова обратилась в министерство социальной политики с просьбой рассказать, какие мероприятия проводит ведомство для сокращения числа подобных случаев.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа в Закарпатье была задержана 39-летняя жительница Мукачево, которая хотела продать своего сына для сбора милостыни.

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