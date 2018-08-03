В Закарпатье женщина пыталась продать сына для сбора милостыни

Мукачево, Украина, 3 августа 2018, 23:57 — REGNUM Своего трехлетнего сына пыталась продать за $2,5 тыс. жительница Мукачево, сообщила 3 августа пресс-служба национальной полиции Украины на официальном сайте ведомства.
Женщину задержали в момент передачи денег, ей угрожает до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в начале июля жительницу Херсона поймали на попытке продажи трехмесячного младенца. Женщина заявила, что ребенка ей не жаль, поскольку она может родить себе ещё.
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