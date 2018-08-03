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В Закарпатье женщина пыталась продать сына для сбора милостыни

Общество

39-летняя горе-мать задержана с поличным

Мукачево, Украина, 3 августа 2018, 23:57 — REGNUM  Своего трехлетнего сына пыталась продать за $2,5 тыс. жительница Мукачево, сообщила 3 августа пресс-служба национальной полиции Украины на официальном сайте ведомства.

Женщину задержали в момент передачи денег, ей угрожает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в начале июля жительницу Херсона поймали на попытке продажи трехмесячного младенца. Женщина заявила, что ребенка ей не жаль, поскольку она может родить себе ещё.

Читайте ранее в этом сюжете: В Херсоне женщина и её знакомые пытались продать ребенка

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