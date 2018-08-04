Президент Польши пригласил случайных туристов на чашку чая

Варшава, , 15:40 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда пригласил несколько туристов из Юго-Восточной Азии посетить его дворец в Варшаве и побеседовать. Видеоролик, снятый во время встречи, опубликован 3 августа в Twitter страницей W Pałacu Prezydenckim ‏ , которая рассказывает о неформальных событиях из жизни канцелярии президента.

«Все больше туристов посещают Польшу. Президент Анджей Дуда пригласил несколько из них на чай. Посмотрите на их реакцию!» — написано под видеозаписью.

На кадрах видно, что президент проводит экскурсию по своей резиденции для двух пар из Тайваня и Сингапура, после чего беседует с ними за чаем на английском языке. На вопрос гостьи из Тайваня, нравится ли ему его работа, Дуда отвечает, что это не работа, а служба, которая приносит пользу стране и народу. На прощание президент и его гости делают «селфи».

Пользователи Twitter разделились на две группы. Одна назвала приглашение туристов показной PR-акцией, другая поддержала иницитиву и порадовалась за счастливчиков.