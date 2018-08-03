Суббота, 4 Августа 2018 года
01:33:01 МСК

Путин подписал закон об увеличении объёма рекламы на ТВ

Общество

Лимит рекламного времени на телевидении повышается на 5%

Москва, 3 августа 2018, 23:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 3 августа подписал поправки в федеральный закон «О рекламе», увеличивающие лимит рекламы в часовых телепрограммах с 15% до 20%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В результате повышения лимита, общая допустимая продолжительность рекламы в телепрограмма увеличится с 9 до 12 минут в час.

Кроме этого, законом устанавливается суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой — не более 15% от времени вещания в течение суток. Таким образом, при круглосуточном вещании телеканала суммарная продолжительность рекламы не должна превышать 216 минут в сутки.

По мнению авторов законопроекта, изменения позволят телеканалам «более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон «О рекламе»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить