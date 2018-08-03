Сдавать на автомобильные права можно будет в любом регионе

Москва, , 13:50 — REGNUM МВД предлагает разрешить сдавать экзамены на право управления автомобилем в любом регионе, независимо от регистрации «ученика». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом говорится в проекте постановления Министерства внутренних дел России.

Кроме того, согласно документу, опубликованному для публичного обсуждения, минимальный возраст для учеников автошкол, желающих открыть категорию «М» и «А1» (мопеды и легкие мотоциклы соответственно), должен теперь составить 15 лет, категории «В» и «С» — 16 лет — на мотоциклетную «А» можно будет начать учиться в 17 лет, а для подготовки к экзаменам на вождение автобуса ученику должно исполниться 20 лет.

В Госдуме нововведения поддерживают, в том числе и предложение ввести фото‑ и видеофиксацию во время проведения знания теории.

«Главным ужесточающим элементом нового экзамена должно стать объединение «города» и «площадки» в один экзамен. Это положение документа стоит поддержать, так как проверку навыков управления кандидатом в водители теперь планируется проводить на участках реальных дорог», — отметил в соцсети депутат Госдумы Сергей Бидонько («Единая Россия»).

Однако, по мнению парламентария, пора менять не только подход к проведению экзаменов, но и пересмотреть сами программы подготовки слушателей автошкол.

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