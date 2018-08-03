Вашингтон, , 12:54 — REGNUM На Reddit новый тренд — пользователи представляют, как бы выглядели популярные компьютерные игры в реальной жизни. А началось всё с ролика, герой которого изображает персонажа из серии видеоигр Grand Theft Auto.

Пользователь с ником av32lgy выложил на форуме короткий ролик «GTA в реальной жизни». В нём некий мужчина подходит к машине и садится в неё, имитируя неестественные движения персонажа из игры. Пост набрал более 16 тыс. голосов. Пользователей восхитило то, как точно герой видео воспроизвёл открытие двери автомобиля из игры.

Вскоре юзеры стали вспоминать и другие подобные ролики. Оказалось, что в сети достаточное количество видеозаписей, пародирующих компьютерные игры. Например, еще в 2015 году на YouTube появилось видео, создатели которого воссоздали Grand Theft Auto V. Они учли все детали игры: движения персонажей и предметов, атмосферу и места из вымышленного города Лос-Сантос (в реальность Лос-Анджелес и его окрестности).

Вспомнили и культовую серию игр The Elder Scrolls. Авторы ролика спародировали неестественные движения персонажей, которыми управляет искусственный интеллект. Всего в 20 секундах они точно передали особенности не только Skyrim, но и других компьютерных игр.

Еще одно видео, которое вышло 30 июля на канале CalebCity и пока только набирает популярность на YouTube, не связано с конкретной игрой. В нём герои пародируют жанр стелс, в котором одни противники почему-то не замечают смерти других. В ролике стражник не слышит, как убивают его напарника. Затем находит его тело и пугается, пытаясь найти убийцу. Когда же время розыска игрока истекает, стражник говорит: «Наверное, просто показалось».

Пока пользователи Reddit представляют, как бы выглядели компьютерные игры в реальной жизни, российский разработчик Валерий Степанов пошёл по-другому пути. В свою виртуальную игру EuroTruckSimulator-2 («С грузом по Европе — 2») он добавил маршруты из России, в частности дорогу Крутинка — Называевск из Омской области. Разработчик представил ее геймерам как «Жесть на дороге». Степанов передал состояние областной дороги максимально точно — с многочисленными ямами и выбоинами. Из-за этого фуре достаточно трудно проехать по дороге. Разработчик рассказал, что при создании карт он ориентировался на панорамные снимки Google Maps.

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