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В Москве ночью 3 августа вновь пахло сероводородом

Общество

Утром в столице содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышало норму

Москва, 3 августа 2018, 12:17 — REGNUM  В ночь на пятницу, 3 августа, в столице России были зарегистрированы кратковременные превышения порога запаха сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба «Мосэкомониторинга».

"Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха около двух раз, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен. В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. По данным службы, утром в Москве содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышало норму.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на востоке Москвы был зафиксирован выброс сероводорода. Предельно допустимая концентрация вредного соединения серы была превышена в 5,5 раз.

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