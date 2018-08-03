Тайфун «Джонгари» обрушился на Шанхай: отменяются рейсы, перебои с энергией

Шанхай, Китай, , 10:21 — REGNUM Двенадцатый за год в Китае тайфун «Джонгари» обрушился на прибрежный район Цзиньшань города Шанхай около 10:30 по местному времени 3 августа, принеся с собой сильные ветра до 23 метров в секунду близ его эпицентра, сообщает агентство Синьхуа.

Тайфун продолжается двигаться в сторону северо-запад страны, теряя по пути свою мощь, сообщают метеорологи. Мощные ветры и ливни, которые принес с собой «Джонгари», повалили более 500 деревьев и временно привели к отключению от электричества 800 домов. Кроме того, порядка 151,4 тыс. человек вынуждены были переселиться в безопасное место, более 145 авиарейсов и 119 скоростных поездов были отменены.

В соседней провинции Чэцзян более 19,82 тыс. жителей семи городов были переселены, более 24 тыс. кораблей, включая 20,417 рыбацких лодок, вернулись в порт.

Отметим, что буквально 22 июля 10-й по счету в Китае тайфун обрушился на остров Чунмин в Шанхае. Спустя чуть больше чем неделю, очередной тайфун накрыл город. Как сообщалось ранее, в Китае объявлен «синий» уровень погодной опасности.

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