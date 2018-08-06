«Врачи мира за мир». Годовщина трагедии в Хиросиме

Хиросима, Япония, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 6 августа, отмечается Международный день «Врачи мира за мир». Памятная дата приурочена к годовщине бомбардировки японского города Хиросима, чтобы напомнить о трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.

Ровно 73 года назад в 8 часов 15 минут американский бомбардировщик Б-29, названный «Энола Гей» по имени матери командира экипажа, сбросил атомную бомбу «Малыш» с тротиловым эквивалентом 20 тыс. тонн на Хиросиму.

«Вспышка была ужасна. Нет никакого сомнения, что это самый сильный взрыв, который когда-либо видел человек. Боже мой, что мы натворили!» — записал в бортовом журнале один из лётчиков, капитан Роберт Льюис.

В результате взрыва погибли и пропали без вести около 200 тыс. человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению — около 160 тысяч. В радиусе четырех километров от эпицентра взрыва в течение многих часов продолжались пожары. На площади 12 квадратных километров строения были полностью разрушены, а из 90 тыс. домов уцелели менее 30 тысяч.

Двухлетняя японская девочка Садако Сасаки находилась в 1,5 километрах от эпицентра взрыва. Она осталась жива, но спустя девять лет из-за большой дозы излучения у девочки появились первые признаки лейкемии. Однажды она услышала легенду, согласно которой любое желание может исполниться, если сложить тысячу бумажных журавликов. В 1955 году Садако умерла — она успела сделать лишь 644 фигурки. Друзья девочки закончили работу, и Садако похоронили вместе с тысячей бумажных журавликов. Вскоре девочке и всем детям, погибшим от атомной бомбардировки, установили в Хиросиме памятник Мира. С тех пор дети из разных стран присылают Садако бумажных журавликов.

Несмотря на то, что взрывы в Хиросиме и Нагасаки прогремели более 70 лет назад, их последствия до сих пор уносят сотни тысяч жизней ежегодно. Медицинская статистика показывает, что число больных лейкемией среди тех, кто оказался невольным участником атомной катастрофы, в 16 раз больше, чем по всей стране. Количество раковых заболеваний возросло в восемь раз.

Международный день «Врачи мира за мир» отмечается по инициативе организации «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Она возникла в 1980 году во Франции и объединяет в своих рядах более 200 тыс. врачей. «Врачи мира» одними из первых подняли вопрос о борьбе с ядерным оружием. Участники организации изучили медицинские последствия ядерной войны и опубликовали информацию о том, что будет, если начнется война.

Программа движения предусматривает запрет испытаний ядерного оружия. В качестве первого шага — мораторий на ядерные взрывы, замораживание ядерных вооружений с последующим их сокращением и ликвидацией, а также отказ от применения ядерного оружия. Организация призывает к созданию международного климата доверия и сотрудничества, а также перенаправлению огромных средств, которые расходуют на бессмысленную гонку вооружений, на здравоохранение и другие социальные нужды.

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