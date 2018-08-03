Франция: большинство выпускников работали во время учебы

Париж, , 07:43 — REGNUM 84% выпускников в возрасте от 15 до 24 лет, по крайней мере, имеют опыт работы во время прохождения учебы, сообщает Europe1.

По данным исследования Национального института статистики и экономики, во время учебы работало восемь из десяти выпускников.

Если сравнивать опыт работы у мальчиков и девочек, то профессиональный опыт у девочек значительно короче. Около 39% девочек работали менее 6 месяцев во время учебы, в то время как 47% мальчиков имеют профессиональный опыт более 6 месяцев.

Кроме того, ученики школ работают меньше, чем студенты. Выпускники школ, работающие во время учебы, имеют менее продолжительный опыт работы нежели выпускники университетов.