И.о. министра здравоохранения Украины призвала отказаться от уличной еды

Киев, 2 августа 2018, 22:07 — REGNUM За прошедшие полгода на Украине острыми кишечными инфекциями заболели свыше 45 тыс. человек, заявила и.о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун 2 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
При этом сальмонеллёзом заболели 3046 граждан Украины.
Супрун призвала отказаться от покупки еды в уличных киосках из-за жары и сомнительных способов хранения продуктов.
«Это касается не только шаурмы. Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фастфуд, который можно приобрести в киоске или на уличной ярмарке, всегда является потенциально опасным для здоровья», — отметила чиновница.
Напомним, ранее в Киеве 70 человек отравились шаурмой, купленной в уличных киосках. Позже выяснилось, что все городские точки по продаже шаурмы установлены с нарушениями закона.
Читайте также: Вся шаурма Киева вне закона — Госпродпотребслужба