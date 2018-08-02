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И.о. министра здравоохранения Украины призвала отказаться от уличной еды

Общество

Ульяна Супрун прокомментировала массовое отравление шаурмой в Киеве

Киев, 2 августа 2018, 22:07 — REGNUM  За прошедшие полгода на Украине острыми кишечными инфекциями заболели свыше 45 тыс. человек, заявила и.о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун 2 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом сальмонеллёзом заболели 3046 граждан Украины.

Супрун призвала отказаться от покупки еды в уличных киосках из-за жары и сомнительных способов хранения продуктов.

«Это касается не только шаурмы. Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фастфуд, который можно приобрести в киоске или на уличной ярмарке, всегда является потенциально опасным для здоровья», — отметила чиновница.

Напомним, ранее в Киеве 70 человек отравились шаурмой, купленной в уличных киосках. Позже выяснилось, что все городские точки по продаже шаурмы установлены с нарушениями закона.

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Массовые пищевые отравления
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