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Северная Корея переживает катастрофическую засуху

Общество

Центральный орган правящей партии призывает бороться за урожай

Северная Корея переживает катастрофическую засуху
Gellinger
Палящее солнце

Пхеньян, 2 августа 2018, 19:29 — REGNUM  В КНДР свирепствует засуха. С третьей декады июля температура не опускается ниже 35−40 градусов, что составляет рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщает 2 августа Синьхуа со ссылкой на главный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) «Нодон синмун», опубликовавшей призыв бороться за сохранение урожая.

Сообщается, что в ряде провинций страны, прежде всего Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто, серьезно пострадали ключевые сельскохозяйственные культуры — рис, кукуруза и т.д. В СМИ КНДР публикуются многочисленные материалы о способах борьбы с жарой и засухой в целях спасения зерновых и избежания проблем с обеспечением продовольствием.

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Жара, засуха
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