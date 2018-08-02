Законопроект о работе СМИ в горячих точках будет рассмотрен осенью — Пушков

Москва, , 15:51 — REGNUM Проект федерального закона о работе журналистов в горячих точках, а также о социальных гарантиях сотрудников СМИ будет рассмотрен временной комиссией Совета Федерации по информационной политике в сентябре 2018 года, сообщил 2 августа председатель комиссии Алексей Пушков.

По его словам, проекты закона уже существуют, а перед внесением документа на рассмотрение нижней палаты парламента состоится специальное заседание. При этом Совет Федерации намерен работать над законопроектом наравне с Госдумой.

«Наша комиссия готова подключиться и на нулевом чтении законопроекта, и на этапе подачи поправок», — приводит РИА Новости слова сенатора.

Пушков подчеркнул, что перед отъездом в горячие точки журналисты должны получать инструкции в официальных структурах. В этом случае, по его мнению, они смогут определять, какие районы представляют наибольшую опасность и выбирать места и отели для остановки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости принятия закона парламентарии вновь заговорили после трагической гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике.

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