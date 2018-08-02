В городских школах Казахстана учится на 17% больше детей, чем в сёлах

Астана, , 14:45 — REGNUM В Казахстане количество сельских школ в 3,3 раза больше, чем городских, тогда как в городе обучаются на 17% больше школьников, сообщает 2 августа Zakon. kz со ссылкой на программу развития образования и науки Казахстана.

В документе отмечается, что в каждом малонаселенном пункте государство гарантирует функционирование малокомплектных школ. Всего таких школ в республике насчитывается 2944.

В программе также отмечается, что темпы роста населения опережают темы развития дошкольных образовательных учреждений. Отмечается, что одной из причин является низкая заработная плата воспитателей, которая составляет от 41,4 до 76,4 тыс. тенге (от 7,47 до 13,79 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2018 года в 1636 сёлах Казахстана отсутствовали школы, в результате 26,7 тыс. детей вынуждены добираться до места учебы на специальных автобусах.

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