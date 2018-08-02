На Урале УФАС возбудило дело в отношении УрФУ за рекламу о лучшем вузе

Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено дело по факту размещения рекламы Уральского федерального университета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

Внимание антимонопольной службы привлекла реклама вуза: «УрФУ — ты лучший вуз России». В управлении указывают, что указание в рекламе сравнительной характеристики, таких как «лучший» или «первый» должно иметь пояснение, по каким критериям проводится оценка и иметь объективное подтверждение. В пресс-службе уточнили, что не сопровождаемая подобными подтверждениями реклама должна считаться недостоверной, а ответственность несёт рекламодатель.

«На основании изложенного, антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения ФЗ «О рекламе», — указано в сообщении.

Указано, что заявление о недостоверности рекламы поступило в управление от физического лица.

Напомним, что Уральский федеральный университет входит в число лучших университетов России, но согласно существующим рейтингам уступает вузам Москва, Санкт-Петербурга, Новосибирска и некоторых других городов страны.

Так, по данным портала total-rating.ru УрФУ занимает девятое место среди российских вузов, по данным порталов russiaedu.ru и raexpert.ru в 2018 году Уральский федеральный университет занимает 12 место в списке лучших вузов страны. А по данным портала vuzoteka.ru УрФУ занимает только 15 место, уступая также вузам из Казани, Ростова-на-Дону и Томска.