Результаты проверок досуговых объектов в Сибири оказались неутешительными

Новосибирск, , 12:55 — REGNUM Обнародованы результаты проверок объектов с массовым пребыванием людей в регионах Сибирского федерального округа, начавшихся после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года при пожаре погибли 60 человек.

С отчётом на заседании окружной межведомственной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности выступил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи с участием сибирского полпреда Сергея Меняйло.

Всего было проверено 12 290 объектов. Из них в 5280 (43%) обнаружены нарушения пожарных требований, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 июля, в Сибирском региональном центре МЧС России. 3855 собственников и арендаторов помещений получили административное наказание. Кроме того, в ведомстве отчитались, что в Сибири проведено более 3,5 тыс. тренировок по эвакуации на объектах торговли и досуга, во всех регионах переработаны программы подготовки персонала охранных предприятий на случай пожара.

В ведомстве напомнили, что частные объекты развлекательного назначения (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, детские досуговые клубы и так далее) не подлежат систематическим проверкам со стороны госструктур. Судебная практика не позволяет оперативно применять меры воздействия к нарушителям. Между тем Диденко отметил, что на 182 объектах проверяющие выявили грубые нарушения, представляющие угрозу находящимся там людям. Материалы были направлены в суды, однако решения приняты только в отношении 65 объектов (36%). В связи с этим Диденко убеждён, что деятельность досуговых объектов с грубыми нарушениями пожарной безопасности необходимо приостанавливать незамедлительно — «до полного устранения нарушений, не дожидаясь очередного резонансного события».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, массовые проверки объектов с массовым пребыванием людей начались в регионах России после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово Кемеровской области. Трагедия унесли жизни 60 человек, большинство из погибших — дети.

Напомним, 30 июля 2018 года МЧС России объявило о завершении проверок объектов с массовым пребыванием людей. По данным ведомства, всего было проверено около 90 тысяч объектов, в том числе более 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено свыше 280 тысяч различных нарушений пожарной безопасности.

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