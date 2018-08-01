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В Казахстане предложили ограничить количество «вредных» публикаций

Общество

С подобным предложением ранее выступал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев

Астана, 1 августа 2018, 19:03 — REGNUM  Казахстанским СМИ необходимо на законодательном уровне ограничить количество публикаций негативных новостей, заявил 1 августа главный редактор газеты «Айкэн» Нурторе Жусип на страницах своего издания.

По его словам, СМИ Казахстана в погоне за рейтингами публикуют слишком большое количество негативной информации, что сказывается на жителях республики. В качестве доказательства своих слов Жусип приводит статистику самоубийств.

Отметим, газета «Айкэн» входит в медиахолдинг «Нур-медиа», который был создан по инициативе правящей партии «Нур Отан». Ранее с предложением ограничить количество негативных публикаций выступил министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

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