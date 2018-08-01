В вузах Казахстана отменят заочное обучение

Астана, , 18:54 — REGNUM В соответствии с законом о расширении самостоятельности вузов Казахстана с 1 января 2019 года будет приостановлено заочное обучение, сообщает 1 августа Tengrinews.kz. со ссылкой на министра образования и науки республики Ерлана Сагадиева.

По его словам, студенты, которые уже учатся по заочной форме, будут доучиваться. Кроме того, так как закон отменяет сроки освоения образовательных программ, то вузы будут самостоятельно разрабатывать гибкие и интегрированные программы.

Закон также отменяет норму, которая устанавливает стоимость обучения в вузе. В рамках нового закона планируется ускорить программу бакалавриата.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство, направленные на совершенствование высшего и послевузовского образования.

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