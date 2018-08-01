В петербургском метро досматривают каждого 19-го пассажира

Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Каждого 19-го пассажира удается досматривать в петербургском метро. Об этом сообщил 1 августа первый заместитель главы ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Козина, в 2017 году петербургская подземка перевезла более 361 млн пассажиров. В «ночные смены» метро с начала 2018 года перевезло уже 654 тыс. человек. Причем самый серьезный пассажиропоток наблюдался в новогоднюю ночь, в ночь после праздника выпускников Алые паруса» и во время акции «Ночь музеев».

Козин заявил, что подземку продолжают оборудовать системами интеллектуального видеонаблюдения, до конца года ожидается, что ими обзаведутся еще четыре станции, в дополнение к имеющимся 34 станциям с такой системой.

С помощью досмотрового оборудования выявлено более 109 тысяч предметов, запрещенных к провозу в метро.

«Порядка 4 рублей в тарифе (за разовую поездку) относятся на транспортную безопасность», — сказал Козин.

Он добавил, что до конца года «зелёная» ветка петербургского метро получит новый состав из 6 вагонов, а «красная» линия — новый состав из 8 вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за постоянных закрытий станций метро в связи с обнаружением бесхозных предметов власти Петербурга задумались над созданием в метрополитене собственного подразделения взрывотехников.

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