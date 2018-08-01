В Казахстане стартовали армейские международные игры

Астана, , 15:37 — REGNUM В Казахстане на 40-й военной базе «Отар» состоялась церемония открытия конкурса «Армейские международные игры — 2018» (АрМИ), в которых примут участие военнослужащие из 12 стран мира, сообщили 1 августа в пресс-службе оборонного ведомства республики.

По словам министра обороны Казахстана, генерал-полковника Сакена Жасузакова, военнослужащие из разных стран продемонстрируют боевую выучку на учебных полигонах. Кроме того, танки, авиация и морские корабли проведут стрельбы по учебным мишеням.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июля по 11 августа в рамках АрМИ в подмосковном парке «Патриот» проходит международный конкурс «Танковый биатлон — 2018». Сирийский экипаж, дебютировавший в конкурсе, занял второе место.

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