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Аномальная жара обрушилась на северо-восток Китая и задела регионы России

Общество

Уже 18-й день подряд Государственным метеоцентром Китая продлен «желтый» уровень температурной опасности в стране

Пекин, 1 августа 2018, 07:20 — REGNUM  Жара накроет большую часть Китая, а в некоторых районах страны даже объявлено предупреждение об опасности, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Обширные территории Китая, включая провинции Ляонин, Цзилинь, Хубэй, город центрального подчинения Чунцин, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Внутреннюю Монголию будут под властью высоких температур от 37 до 39 градусов Цельсия в начале августа, сообщают метеорологи.

Так, уже 18-й день подряд Государственным метеоцентром Китая продлен «желтый» уровень температурной опасности в стране. В провинции Ляонин на северо-востоке Китая, где жители привыкли к прохладным летним дням, главной темой обсуждения в интернете является невыносимая жара.

Жители ускоренными темпами устанавливают кондиционеры, а любимыми лакомствами для жителей стали арбузы и мороженное. Эксперты объясняют это субтропической волной горячего воздуха, пробравшегося слишком далеко на север ранее в июле. Она не только принесла аномальную жару на северо-восток Китая, но и задела некоторые регионы России и ряда северных стран. По прогнозам метеорологов, жара задержится на севере Китая минимум до 6 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Код «желтый»: сорокаградусная жара накроет северные районы Китая

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Жара, засуха
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