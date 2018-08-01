Белорусские спасатели провели экскурсию для китайских детей в Минске

Минск, , 06:33 — REGNUM Минское городское управление Министерства чрезвычайных ситуаций Белоруссии организовало экскурсию для детей из Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Делегация Министерства общественной безопасности Китая и дети сотрудников министерства, погибших при исполнении служебного долга, посетила Минское городское управление 30 августа. Во время визита белорусские пожарные показали детям оборудование и механизмы, которые в настоящее время находятся на службе у спасателей, а также рассказали о работе пожарных.

После этого ребятишки могли примерить форму пожарных и испытать пожарный шланг. Члены делегации также посетили Музей огня, где им поведали об истории белорусской пожарной службы и показали предметы, поврежденные огнем.

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