Mail.ru сообщила о прекращении поддержки браузера «Амиго»

Москва, , 18:26 — REGNUM Компания Mail.Ru Group приняла решение о прекращении разработки и продвижения браузера «Амиго», сообщает 31 июля пресс-служба компании.

В Mail.ru отметили, что при продвижении браузера «был сделан ряд неверных шагов»: к сотрудничеству привлекались партнёры и рекламные сети, некоторые из которых «оказались недобросовестными» и использовали для распространения браузера серые схемы, противоречащие условиям договора.

«Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании добавили, что считают рыночную нишу браузеров перспективной и потому не исключают продолжения работы в этом направлении.

Подчёркнуто, что прекращение поддержки «Амиго» не скажется на работе пользователей существующих версий браузера.