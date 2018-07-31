В Узбекистане пройдет выставка белорусских товаров

Ташкент, , 15:58 — REGNUM В рамках официального визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Узбекистан состоится выставка белорусских товаров, сообщает 31 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на «Белинтерэкспо».

В выставке примут участие более 100 производителей из Белоруссии. Они продемонстрируют сельскохозяйственную технику, электробусы, разработки оборонного комплекса и другие товары. Выставка пройдет с 14 по 19 сентября в выставочном комплексе «Узэкспоцентр».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов встретился с генеральным директором «Белфармпром». Стороны договорились организовать на территории Узбекистана предприятие для лечения онкологических заболеваний.

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