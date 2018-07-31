Франция: новые цены и тарифы на сигареты вступят в силу 20 августа

Париж, , 15:51 — REGNUM Средняя цена пачки сигарет зафиксируется на уровне 7,90 евро, а тарифы возрастут, сообщает Europe1.

Если раньше цены на некоторые пачки сигарет варьировались, то с 20 августа 2018 года цены для основных брендов зафиксируются на уровне 7,90 евро за пачку, согласно заявлению, опубликованному во вторник, 31 июля, в Journal officiel.

«Средняя цена пачки сигарет останется стабильной, а тарифы поднимутся с 7,60 евро до 9,30 евро», — говорится в совместном заявлении министерства действий и публичных счетов и министерства здравоохранения.

Во Франции именно табачная промышленность устанавливает цены на продажу сигарет, но государство может оказывать свое влияние путем изменения налогов, которые составляют более 80% от цены.

Чтобы снизить потребление табака, правительство запланировало серию последовательных увеличений тарифов к ноябрю 2020 года до 10 евро за пачку.

Табак вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания, ежегодно он убивает около 75 тыс. французов.