Франция предоставит помощь пчеловодам в размере 3 млн евро

Париж, , 12:35 — REGNUM Министр сельского хозяйства Франции Стефан Травер объявил о помощи в размере 3 млн евро для пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчел, сообщает агентство France Presse.

Министерство будет внедрять исключительную схему помощи для пострадавших пчеловодов, которая вступит в силу к концу сентября и поможет пчеловодам приобрести новые рои пчел.

«Шаги по достижению этой помощи могут быть слишком сложными. Мы настроены скептически», — заявила Мари-Франс Ру, представитель французской федерации профессиональных пчеловодов, утверждая, что эта помощь не покроет все затраты и что пчеловоды должны будут платить из своего кармана.

По данным профсоюза пчеловодов, до лета не доживает в среднем 30% пчел, но этой зимой 2017/2018 года смертность пчел составила рекордные 80%.