Более 35 тыс. «гедонистов» было наказано за шесть месяцев 2018 года в Китае

Пекин, , 10:09 — REGNUM Антикоррупционный орган Компартии Китая заявил о том, что в отношение 36 618 чиновников разных уровней, включая уровень министерств, были наказаны за нарушение норм аскетичного поведения за первую половину 2018 года, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Чиновники проходили по 25 677 случаям нарушений, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Основными нарушениями стали приписки незаслуженных премий, после чего следует получение или дарение дорогих подарков и нецелевое использование служебного транспорта. Только за июнь 2018 года 9519 чиновников были наказаны по 6692 эпизодам нарушения принципов умеренности.

Напомним, что в конце 2012 года Компартия Китая выпустила свод правил и норм поведения из восьми пунктов, нацеленные на минимизацию количества порочных практик внутри партии. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины призвана обеспечить надзор за исполнением этих пунктов.

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