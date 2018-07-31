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79% жителей РФ считают продукты с ГМО опасными — ВЦИОМ

Общество

Опрос проводился с 29 по 30 мая среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет

Москва, 31 июля 2018, 10:05 — REGNUM  То, что генно-модифицированные продукты наносят серьезный вред здоровью человека, считают 79% жителей Российской Федераци. Респонденты полагают, что эта информация скрывается от потребителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди людей со средним образованием это утверждение встречалось чаще всего (84%), а те, кто еще продолжает обучение в школе, согласны с этим реже (71%).

Доля тех, что считает генно-модифицированные продукты безопасными для организма, составляет 12%.

Опрос проводился с 29 по 30 мая среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

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Социологические опросы
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