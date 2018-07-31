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Более 10 тыс. человек застряли в международном аэропорту Нанкина в Китае

Общество

Причиной тому — непрекращающиеся ливни

Более 10 тыс. человек застряли в международном аэропорту Нанкина в Китае
Иллюстрация: Luxfon.com
Небо закрытое облаками

Нанкин, Китай, 31 июля 2018, 09:30 — REGNUM  Более 10 тыс. пассажиров застряли в международном аэропорту «Лукоу» города Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Причиной тому стали сильнейшие грозы с ливнями, которые обрушились на город с 18:00 по местному времени 30 июля. Около 130 внутренних рейсов были отложены или отменены, что составляет более 80% от общего числа рейсов, сообщил источник агентства в аэропорту. Метеорологи прогнозируют затяжной характер ливней.

Напомним, что непрекращающиеся ливни серьезно нарушают работу транспортной системы Китая, так, лишь к 28 июля удалось расчистить завалы железной дороги в провинции Сычуань, спровоцированные сходом оползня 12 июля.

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Сильные ливни и их последствия
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