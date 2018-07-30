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МЧС завершило проверки ТЦ, начатые после пожара в «Зимней вишне»

Общество

В ходе проверок ведомство выявило свыше 280 тысяч различных нарушений

Москва, 30 июля 2018, 18:03 — REGNUM  МЧС России завершило проверки объектов с массовым пребыванием людей, начатые после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, всего было проверено около 90 тысяч объектов, в том числе более 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено свыше 280 тысяч различных нарушений пожарной безопасности.

Согласно данным МЧС, основная часть выявляемых нарушений связана с работой автоматических систем оповещения о пожаре, недочётами в системе противодымной защиты, неисправностями в системах автоматического пожаротушения, неудовлетворительным состоянием эвакуационных путей.

Напомним, массовые проверки торгово-развлекательных центров в России были начаты после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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