Путин подписал закон, позволяющий жителям РФ снимать с учета иностранцев

Москва, , 13:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам РФ снимать с учета зарегистрированных на их жилплощади иностранных граждан. Документ опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста закона следует, что вводится новое основание для снятия иностранца с миграционного учета — по факту убытия места пребывания. Снятие с учета производится органом миграционного учета на основании соответствующего уведомления.

Напомним, об описанной проблеме в сфере трудовой миграции Путин сообщал, проводя в апреле совещание с членами Совета законодателей. Одновременно в Госдуме началась проработка законопроекта, в соответствии с которым иностранцам было бы запрещено без законных оснований находиться на территории РФ.

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