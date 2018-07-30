Понедельник, 30 Июля 2018 года
14:51:02 МСК

Путин подписал закон, позволяющий жителям РФ снимать с учета иностранцев

Общество

Для выписки мигрантов нужно будет подать уведомление в органы МВД России

Путин подписал закон, позволяющий жителям РФ снимать с учета иностранцев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 30 июля 2018, 13:50 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам РФ снимать с учета зарегистрированных на их жилплощади иностранных граждан. Документ опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста закона следует, что вводится новое основание для снятия иностранца с миграционного учета — по факту убытия места пребывания. Снятие с учета производится органом миграционного учета на основании соответствующего уведомления.

Напомним, об описанной проблеме в сфере трудовой миграции Путин сообщал, проводя в апреле совещание с членами Совета законодателей. Одновременно в Госдуме началась проработка законопроекта, в соответствии с которым иностранцам было бы запрещено без законных оснований находиться на территории РФ.

Читайте также: Гражданам дадут право снимать с учета мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить