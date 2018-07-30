Российский закон обязал угонщиков оплачивать повреждения украденных авто

Москва, , 13:04 — REGNUM В России принят закон, обязывающий автоугонщиков оплачивать повреждения угнанных транспортных средств даже в том случае, если ущерб автомобилю причинило другое лицо. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, принятый закон не освобождает от материальной ответственности лицо, которое причинило вред автомобилю. Ранее по действующему законодательству угонщик и лицо, повредившее транспортное средство, должны были выплачивать компенсацию в зависимости от степени вины каждого из лиц. Таким образом угонщик мог уйти от имущественной ответственности.

Теперь же автоугонщики будут выплачивать материальную компенсацию «за созданные условия для последующего повреждения либо утраты имущества вследствие действий другого лица».

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Напомним, ранее эксперты рассказали о том, как можно предотвратить угон автомобиля: автовладельцам посоветовали оставлять автомобиль на ночь в хорошо освещённых местах, обязательно проверять закрытие дверей и окон машины. Также специалисты предостерегли от того, чтобы оставлять в салоне дорогостоящие вещи.

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