Кадровую «чистку» надо «проводить регулярно» — прокурор Чувашии

Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чувашии число пресечённых коррупционных преступлений выросло на 70%, в том числе в восемь раз увеличилось количество преступлений, связанных со взяточничеством. В этом году планируется активизировать работу в бюджетной, закупочной и лицензионно-разрешительной сферах, которые «наиболее подвержены коррупционным рискам». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил прокурор Чувашии Василий Пословский на расширенной коллегии по итогам работы в I полугодии 2018 года. Особое внимание он акцентировал на кадровой работе, подчеркнув, что «чистку надо проводить регулярно».

По словам Василия Пословского, принятые в прошлом году совместно с другими правоохранительными органами «организационно-профилактические меры» «позитивно повлияли» на работу по противодействию коррупции. В I полугодии 2018 года прокурорами выявлено 1756 нарушений законодательства о коррупции, что на 28,55% больше аналогичного прошлогоднего периода. Более чем вдвое выросло число актов реагирования для устранения нарушений (со 177 до 384), вдвое — число судебных исков (с 11 до 21), почти на 18% — число представлений (с 605 до 713), на 37,5% — число привлечённых к дисциплинарной ответственности должностных лиц (с 411 до 565). Кроме того, возбуждено 16 уголовных дел.

«В результате прокурорского вмешательства уволены в связи с утратой доверия помощник министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, не принявший мер к урегулированию конфликта интересов, глава администрации сельского поселения в Цивильском районе, который участвовал вопреки запрету в предпринимательской деятельности.

Ранее этот помощник министра работал в наших органах на определённой должности в прокуратуре района города. Это тоже говорит о том, что и в наших рядах «чистку» надо проводить регулярно. И, разумеется, чётко, добросовестно и порядочно выполнять все наши обязанности», — сказал Василий Пословский, обращаясь к участникам коллегии, среди которых были представители органов власти и правоохранительных структур.

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В целом правоохранительными органами в I полугодии 2018 года пресечено 233 преступления коррупционной направленности, что почти на 70% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе в восемь раз возросло выявленных фактов взяточничества — с 13 до 110.

В то же время, по мнению прокурора Чувашии, «не произошло серьёзных положительных изменений в работе по установлению преступных деяний в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам, — бюджетной и закупочной, лицензионно-разрешительной». Эта работа будет усилена в предстоящем периоде.

Кроме того, есть вопросы к ряду прокуроров в части координации работы правоохранителей.

«Не справились пока с поставленными задачами и продолжили, как и ранее, выявлять пока лишь малозначительные коррупционные проступки и правонарушения недавно назначенные Алатырский и Канашский межрайонные прокуроры, прокуроры Вурнарского, Красночетайского, Порецкого, Ядринского и Яльчикского районов, Калининского района города Чебоксары. Вместо того, чтобы сосредоточить усилия на выявлении случаев приобретения чиновниками дорогостоящего имущества за счёт незадекларированных доходов, фактов неурегулирования конфликта интересов, злоупотребления при осуществлении закупок и распоряжении государственным и муниципальным имуществом, вносятся многочисленные акты прокурорского реагирования, которые не улучшают ситуацию с соблюдением антикоррупционного законодательства на поднадзорных территориях.

Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов пока ещё осуществляется в режиме документирования фактов взяточничества и злоупотреблений должностными полномочиями рядовых чиновников либо сотрудников государственных и муниципальных учреждений», — констатировал прокурор Чувашии, предложив «переосмыслить свои подходы к организации работы на данном направлении тем, кто это ещё не сделал».