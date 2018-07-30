Иностранные издания впечатлены стремительным развитием китайского Синьцзяна

Урумчи, Китай, , 09:19 — REGNUM Пятидневный тур по Синьцзян-Уйгурскому автономному району (СУАР) на северо-западе Китая глубоко впечатлил ведущих редакторов 23 зарубежных СМИ из 18 стран, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Масаллам аль-Давсари из Саудовской Аравии, возглавляющий отдел по связям с общественностью и новостной департамент издания Sabq online, заявил, что не ожидал такого уровня развития региона, отметив, что мир должен больше занять о происходящем в этом регионе Китая.

По словам главного редактора киргизского агентства АКИpress Аслана Сидкова, он был крайне удивлен стремительными темпами развития Синьцзяна.

«Киргизия соседствует с китайским Синьцзяном. Я уверен в том, что инициатива «Нового шелкового пути» предоставит прекрасные возможности для сотрудничества и торговли между двумя странами», — заявил Сидков, добавив, что дороги как в сельских, так и городских районах Синьцзяна отстроены качественно.

Старший директор Государственного телевидения Египта Ахмед ель-Сайед Мадкор, впервые побывавший в Синьцзяне, отметил, он благодаря тесным контактам и личному присутствию смог убедиться в том, что Китай уделяет особое внимание развитию этого отдаленного региона страны.

Редакторы информационных изданий из 18 стран, включая Россию, Индию и Пакистан направились затем в Пекин по завершению тура по Синьцзяну. С 21 по 25 июля они в составе специальной группы пробыли в столице СУАР городе Урумчи, побывали в Чанцзи-Хуэйском автономном округе и Или-Казахском автономном округе СУАР. Они посетили местные логистические центры железнодорожного сообщения Китай — Европа в Урумчи помимо прочих мест.