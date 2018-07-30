Более 90% китайских школьников заявляют о гордости за свою нацию

Пекин, , 08:32 — REGNUM По результатам исследования Национального центра оценки качества базового образования министерства образования КНР было выявлено, что китайские школьники обладают очень высоким национальным самосознанием, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Согласно опубликованному докладу, стало известно, что более 90% китайских школьников гордятся тем, что они китайцы, порядка 96,2% четвероклассников и 97,9% восьмиклассников заявляют о своей уверенности в завтрашнем дне и будущем родины.

В исследовании, проводимом с 2015 по 2017 гг., принимало участие порядка 572 314 четвероклассников и восьмиклассников из 19 346 начальных и младших средних школ 973 уездов Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно этому же исследованию, среди китайских учащихся распространены ожирение, недостаток сна, а также плохое зрение, что говорит об общей перегруженности учеников.

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