Патриарх Кирилл: «Каждый год я служил в Киево-Печерской лавре»

Москва, , 21:51 — REGNUM Сожаление выразил патриарх Кирилл по поводу невозможности своего участия в мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве, 27 июля сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх, говоря о празднике, отметил, что Киево-Печерская лавра — это «оплот канонического православия» на украинской земле — и не только там.

«Я, начиная с 2009 года до 2013 года, посещал Киев каждый год. И каждый год я служил в Киево-Печерской лавре, — сказал Кирилл. — Единственное, о чем я сегодня сожалею, это о том, что я не могу приезжать по известным причинам в Киев и совершать богослужения в Киево-Печерской лавре».

Глава РПЦ выразил надежду, что настанет время, когда русские и украинцы снова смогут вместе молиться в Киево-Печерской лавре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шествии по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве приняли участие не менее 250 тысяч человек. Украинская сторона более чем в десять раз занизила соответствующие показатели в своих отчетах.

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