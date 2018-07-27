В Узбекистане планируют по-новому бороться с преступниками

Ташкент, , 20:45 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правоохранительным органам организовать борьбу с преступностью по новой системе, которая получила название «Правда о преступности и справедливость», сообщает 27 июля издание «Подробно.uz».

27 июля под председательством главы государства прошло видеоселекторное совещание по вопросам предотвращения преступности. Планируется, что при обнаружении преступления ответственные лица будут изучать причины происшествия, проводить обсуждение с привлечением СМИ и принимать меры по недопущению повторения случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ташкенте была внедрена система «Безопасная столица», в рамках которой организовано круглосуточное патрулирование города с участием сотрудников милиции, Национальной гвардии и представителей общественности.

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