В Воронеже предложили изменить закон ради поиска пропавших детей

Воронеж, , 17:32 — REGNUM Воронежские правозащитники предложили изменить закон «О СМИ» ради поиска пропавших детей. Как сообщила директор воронежского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова на выездном заседании Совета по правам человека при президенте РФ, которое прошло 27 июля в Воронеже, сейчас журналисты, публикуя персональные данные потерявшихся детей, рискуют получить штраф, а издания могут быть заблокированы за это. Такой итог может ждать издания, если ребенка найдут мертвым или со следами насилия.

По словам Галины Араповой, сейчас сильно затруднено распространение информации о детях, которые стали жертвами преступлений, и тех, кто потерялся.

«Через несколько дней потерявшийся ребенок может быть найден со следами насилия или вовсе убитым. Распространение информации о таких детях сейчас сильно затруднено ужесточением закона «О СМИ». Фактически сейчас журналисты, пользователи интернета и поисковые организации находятся в такой ситуации, что при распространении информации о потерявших детях они рискуют блокировкой своего сайта. Журналисты зачастую не хотят рисковать, но это те проблемы, которые нельзя замалчивать. Поиски детей должны быть быстрыми и эффективными. Все, в том числе и журналисты, должны участвовать в этом, а не бояться, что они будут наказаны», — сказала Галина Арапова.

Отметим, что статья 4 закона «О СМИ» запрещает распространение персональных данных детей, пострадавших в результате преступления. В частности, без согласия родителей журналисты не имеют права публиковать имя и фамилию ребенка, его фотографию, адрес проживания. На получение такого согласия может уйти достаточно много времени, которое при поиске детей кране важно. Кроме того, при публикации такой информации важна цель — защита законных интересов пострадавшего ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года на границе Воронежской и Липецкой областей потерялся трехлетний ребенок, которого после нашли мертвым. Поисковая операция шла несколько дней, в ней принимали участие более 1,5 тыс. человек. Несмотря на это, живым мальчика найти не удалось — он умер за три дня до обнаружения. После этого в интернете была опубликована петиция с требованием создать в России единую систему оповещения о пропавших детях. Активисты поисковых организаций в числе прочих обвиняли и СМИ, которые, по их мнению, слишком мало писали о пропавшем мальчике.