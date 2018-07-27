В Киеве православные начали крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси

Киев, , 15:26 — REGNUM Десятки тысяч православных христиан вышли на крестный ход в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. Шествие возглавил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, который ранее совершил молебен и призвал помолиться за мир в Донбассе и преодоление религиозных расколов, передает издание «Украина».

В мероприятии принимают участие молодежь, много родителей с маленькими детьми. В центре города усилена полицейская охрана, на улицы украинской столицы введена тяжелая техника. Отмечается, что торжественное мероприятие началось в обстановке тотальных досмотров и проверок документов.

Ранее митрополит Онуфрий совершил молебен, призвав искоренить злобу, ненависть и вражду, которая разъединяет, а также приучать себя любить бога и любить ближнего.

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