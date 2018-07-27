В Самарканде суд удовлетворил арест бывшего директора спецшколы

Самарканд, Узбекистан, , 13:37 — REGNUM Самаркандский городской суд по уголовным делам удовлетворил ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде заключения под арест бывшего директора специализированной школы № 64 для мальчиков Шухрата Садинова. Об этом 27 июля сообщает издание «Газета.uz».

Бывший директор спецшколы обвиняется в превышении должностных полномочий и истязании воспитанников, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования. Об избиении детей сообщили родители. По их словам, администрация систематически применяет физическое и психологическое давление на школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против Шухрата Садинова. Правоохранительные органы задержали директора и несколько сотрудников спецшколы.

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