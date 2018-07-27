Итоги операции в бассейне реки Меконг: изъято 17,6 тонны наркотиков

Куньмин, Китай, , 09:22 — REGNUM Совместная операция шести государств против преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в бассейне реки Меконг принесла свои плоды — изъято 17,6 тонны наркотиков и задержаны 15 тыс. подозреваемых с мая 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Полицейские также изъяли 330,6 тонны химикатов, используемых для производства наркотиков, о чем было сообщено во время встречи в городе Цзиньхун на юго-западе китайской провинции Юньнань, которая ознаменовала конец совместной антинаркотической операции, инициированной Китаем, Лаосом, Мьянмой, Таиландом, Камбоджей и Вьетнамом.

Отметим, что водные пути рек Ланьцанцзян и Меконг длиной 5 тыс. км проходят по территориям шести стран и являются одной из основных артерий, по которым наркотические вещества поступают в Китай.

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