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Итоги операции в бассейне реки Меконг: изъято 17,6 тонны наркотиков

Общество

Задержаны 15 тыс. подозреваемых с мая 2018 года

Куньмин, Китай, 27 июля 2018, 09:22 — REGNUM  Совместная операция шести государств против преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в бассейне реки Меконг принесла свои плоды — изъято 17,6 тонны наркотиков и задержаны 15 тыс. подозреваемых с мая 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Полицейские также изъяли 330,6 тонны химикатов, используемых для производства наркотиков, о чем было сообщено во время встречи в городе Цзиньхун на юго-западе китайской провинции Юньнань, которая ознаменовала конец совместной антинаркотической операции, инициированной Китаем, Лаосом, Мьянмой, Таиландом, Камбоджей и Вьетнамом.

Отметим, что водные пути рек Ланьцанцзян и Меконг длиной 5 тыс. км проходят по территориям шести стран и являются одной из основных артерий, по которым наркотические вещества поступают в Китай.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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