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В Москве электромобили не смогут заряжаться на станциях электроавтобусов

Общество

У них отличаются конструкции устройств подзарядки

В Москве электромобили не смогут заряжаться на станциях электроавтобусов
Электромобиль на зарядке

Москва, 27 июля 2018, 08:37 — REGNUM  Владельцы частных электромобилей в Москве не смогут использовать станции зарядки электроавтобусов, заявил 26 июля заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы Дмитрий Пронин.

Выступая на международном экспертном совете, Пронин пояснил, что устройства зарядки электромобилей и электроавтобусов имеют различные конструктивные особенности.

«Это совершенно другая конструкция. Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником», — цитирует агентство Москва чиновника.

По планам столичной мэрии, весь автобусный парк к 2030 году будет полностью переведен на электроавтобусы. Предполагается, что первые машины начнут курсировать по улицам столицы уже в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Электробусы начнут курсировать по Москве до сентября

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Электромобили
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