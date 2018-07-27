В Москве электромобили не смогут заряжаться на станциях электроавтобусов

Москва, , 08:37 — REGNUM Владельцы частных электромобилей в Москве не смогут использовать станции зарядки электроавтобусов, заявил 26 июля заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы Дмитрий Пронин.

Выступая на международном экспертном совете, Пронин пояснил, что устройства зарядки электромобилей и электроавтобусов имеют различные конструктивные особенности.

«Это совершенно другая конструкция. Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником», — цитирует агентство Москва чиновника.

По планам столичной мэрии, весь автобусный парк к 2030 году будет полностью переведен на электроавтобусы. Предполагается, что первые машины начнут курсировать по улицам столицы уже в 2018 году.

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