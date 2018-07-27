Бывший губернатор китайской провинции Фуцзян приговорен к 16 годам тюрьмы

Шанхай, Китай, , 07:06 — REGNUM Бывший губернатор провинции Фузянь на востоке Китая Су Шулинь приговорен судом Шанхая к 16 годам тюремного заключения и штрафу в размере 3 млн юаней за взяточничество и злоупотребление властью, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Незаконные накопления Су будут возвращены в государственную казну согласно решению Второго промежуточного народного суда Шанхая. Закрытое от общественности заседание прошло 11 мая. Суд установил, что с 1997 по 2013 гг. Су, пользуясь своими должностными полномочиями, получал выгоду от лоббирования интересов третьих лиц.

Он обвинялся в получении денежных средств и ценных материальных подарков общей стоимостью 36,22 млн юаней ($5,35 млн) лично или через родственников. Во время работы Су в качестве секретаря ведущей партийной группы нефтяной госкорпорации Sinopec и ее генеральным директором с 2008 по 2009 гг., он нанес огромный ущерб национальным интересам Китая своими действиями, сообщили в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвинения в коррупции предъявлены также бывшему руководителю управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами по провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

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