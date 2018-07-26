За полгода в Таджикистан из-за рубежа доставили 459 тел граждан республики

Душанбе, , 21:03 — REGNUM В течение первой половины 2018 года в Таджикистан из-за границы были доставлены 459 тел граждан республики, умерших по разным причинам, сообщает 26 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министра труда, миграции и занятости населения республики Сумангула Тагойзода.

По его словам, 443 умерших (96,5%) были привезены с территории России. Министр добавил, что граждане республики умерли по разным причинам, в том числе по болезни, отравлению, убийству и другим факторам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая численность жителей Таджикистана превысила 9 млн человек. По официальным данным, население страны ежегодно растет на 2,2%

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