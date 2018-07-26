Четверг, 26 Июля 2018 года
22:16:14 МСК

За полгода в Таджикистан из-за рубежа доставили 459 тел граждан республики

Общество

Граждане республики умерли за рубежом по разным причинам

За полгода в Таджикистан из-за рубежа доставили 459 тел граждан республики
Иллюстрация: Focus.kg
Трудовые мигранты

Душанбе, 26 июля 2018, 21:03 — REGNUM  В течение первой половины 2018 года в Таджикистан из-за границы были доставлены 459 тел граждан республики, умерших по разным причинам, сообщает 26 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министра труда, миграции и занятости населения республики Сумангула Тагойзода.

По его словам, 443 умерших (96,5%) были привезены с территории России. Министр добавил, что граждане республики умерли по разным причинам, в том числе по болезни, отравлению, убийству и другим факторам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая численность жителей Таджикистана превысила 9 млн человек. По официальным данным, население страны ежегодно растет на 2,2%

Читайте ранее в этом сюжете: В Душанбе родился 9-миллионный житель Таджикистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить