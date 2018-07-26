Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Казахстане планируют ужесточить наказание за провоз «зайцев» в поезде

Общество

Планируется актуализировать все нормативно-правовые акты

В Казахстане планируют ужесточить наказание за провоз «зайцев» в поезде
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
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Астана, 26 июля 2018, 16:44 — REGNUM  В Казахстане для пресечения безбилетного проезда в пассажирских поездах будет создана мобильная группа, в которую войдут сотрудники департаментов внутренних дел на транспорте, сообщает 26 июля издание BNews со ссылкой на комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

Мобильная группа займется мониторингом, выявлением и пресечением фактов перевозки безбилетников. Для пресечения безбилетного проезда планируется актуализировать все нормативно-правовые акты.

Отметим, в настоящее время штраф за безбилетный проезд в пассажирских поезда в Казахстане составляет от 5 до 7 минимальных расчетных показателей, или 12 025−16 835 тенге (2186−3060 рублей).

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